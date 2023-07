Neue Chefin bei den Reitern in Zeitz

Zeitz/MZ - „Time to say goodbye“ erklingt aus dem Radio und Alfred Hoffmann steigen die Tränen in die Augen. Zwei Jahre lang hat er als Geschäftsführer der damals neu gegründeten Equitanas gGmbh die Geschicke der Zeitzer Reiter entscheidend geprägt. Jetzt übergibt er Carmen Dänziger den Staffelstab. Sie ist 32 Jahre alt, hat Pferdewissenschaften und Betriebswirtschaft studiert und ist ab 1. Juli die neue Geschäftsführerin.