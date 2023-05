Neue Bäume am Bahnhof: Im Herbst wird in der Baenschstraße in Zeitz gepflanzt

Zeitz/MZ - Jede Menge Ersatzmaßnahmen – Pflanzungen und andere Ausgleichsprojekte – erfolgen noch in diesem Jahr für die über 30 gefällten alten Linden an der Baenschstraße. Die Bäume mussten für den neuen Busbahnhof weichen. Nun wird auch hier wieder gepflanzt. Aber nur ein Teil der Bäume, 26 an der Zahl, ersetzen die Vorgänger auch an Ort und Stelle.