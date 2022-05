Neubesetzung von Stellen im Zeitzer Rathaus: Stadträte bieten Mitarbeit an

Zeitz/MZ - Unaufgeregt und unvoreingenommen, - so sind - kurz zusammengefasst, Reaktionen aus dem politischen Raum in Zeitz auf die Einstellung von Lars Werner als Pressesprecher der Stadt. Fraktionsvorsitzende und andere Mitglieder des Stadtrates gehen das Thema sachlich an.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<