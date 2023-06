Die tatsächliche Wasserausbeute ist allerdings sehr unterschiedlich. Einen „richtigen“ Springbrunnen gibt es in der Stadt nicht. Was der Betrieb der Anlagen kostet.

Wasserspender in und um Zeitz

Am Brunnen auf dem Platz der deutschen Einheit in Zeitz-Ost, der Pusteblume, sprudelt das Wasser tatsächlich erfrischend.

Zeitz/MZ - Mehrere Brunnen oder Wasserspiele in Zeitz bescheren an sommerlichen Tagen Erfrischung. Und das Wochenende war durchaus sommerlich – auch wenn kaum jemand an den Brunnen Abkühlung suchte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Vielleicht verständlich, denn einen richtigen Springbrunnen hat Zeitz nicht. Immerhin gibt die Stadt aber auch in diesem Jahr circa 25.000 Euro aus, damit doch einige der Wasserspender in Betrieb...