Drei Männer durchsuchen das ehemalige Naturbad Rehmsdorf nach Müll. Wie das funktioniert, was ein Erdrutsch damit zu tun hat und welche Entdeckungen die Taucher in dem See machen.

Taucher räumen See auf - Was sie dabei gefunden haben

Rehmsdorf/MZ - Gerade mal drei Grad Celsius hat die Luft am Dienstagmorgen am ehemaligen Naturbad in Rehmsdorf. Drei Taucher aus Wintersdorf bei Meuselwitz steigen in ihre Anzüge und kurze Zeit später in das eisige Wasser. Das Bad wird „gefegt“.