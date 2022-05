Namentliche Abstimmung: Aus für das Verbrennen von Gartenabfall in Zeitz

Zeitz/MZ - In der Kernstadt Zeitz dürfen keine Gartenabfälle mehr verbrannt werden. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend denkbar knapp entschieden. Eine Stimme war das Zünglein an der Waage. In namentlicher Abstimmung sprachen sich 13 Stadträte dafür aus, dass die Ausnahmeregelung vom Verbrennungsverbot beendet wird. Zwölf waren dagegen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<