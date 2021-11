Nadja Kalbitz aus Rehmsdorf verwandelt Garten und Wohnung zu Halloween in ein Geisterhaus

Rehmsdorf/MZ - „Keep out“ - draußen bleiben, das steht auf mehrere Warnschildern am Gartenzaun in der Schulstraße Rehmsdorf. Drei schwarze Hexen lauern gleich dahinter, ihre Köpfe leuchten schaurig in grellen Farben. Sie tragen große Hüte, wallende Kleider und davor lodert ein elektrisches Feuer. Aus der Hecke gegenüber springt ein gruseliger Erschrecker.

„Unserer Postfrau hat er schon im Hellen einen mächtigen Schrecken eingejagt“, verrät Nadja Kalbitz. Sie hat ein Faible für Halloween. „Schon als Kind fand ich Geisterbahnen auf dem Rummel herrlich gruselig“, verrät die 41-Jährige und irgendwann begann sie, Dinge für Halloween zu sammeln. Seit 2017 wohnt die Familie in Rehmsdorf in einem eigenen Haus und jetzt hat Nadja Kalbitz richtig viel Platz, ihr schrilles Hobby auszuleben. Rein beruflich hat sie nichts mit kreativem Gestalten zu tun. Sie arbeitet als Teamleiter in einem Immobilienbüro in Leipzig. Das Basteln zu Halloween sei ihr ein Ausgleich zum Job.

Fritz Kalbitz wagt sich mit der Taschenlampe zu den Hexen im Garten. (Foto: René Weimer)

„Ich beginne spätestens im August mit den Vorbereitungen für das Fest und dekoriere jedes Jahr unter einem anderen Motto“

„Ich beginne spätestens im August mit den Vorbereitungen für das Fest und dekoriere jedes Jahr unter einem anderen Motto“, plaudert sie munter weiter. In diesem Oktober dreht sich alles rund um Hexen und ihre magischen Kräfte. Das Grundgerüst für die „Damen am Empfang“ sind Schaufensterpuppen. Diese hat Nadja Kalbitz im Internet gekauft, ihnen die Mäntel angezogen und zu Hexen gestaltet. Am Ende der Einfahrt erhebt sich ein Erdhügel, ein schauriges Grab, daraus empor ragen zwei Beine. Mit Licht werden sie gut in Szene gesetzt und dahinter stehen griffbereit die Werkzeuge der Totengräber.

Auf der neuen Terrasse hat es sich ein Gerippe gemütlich gemacht. (Foto: René Weimer)

Buntes Licht flackert überall im Garten. „Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Dekorieren, an manchen Stellen muss ich zum Beispiel noch Batterien auswechseln“, sagt sie. Bei diesen technischen Dingen hilft ihr Mann und steigt auf die Leiter. Dem achtjährigen Fritz ist der Spuk nicht ganz geheuer. So macht er zum Beispiel um die große Hexe vor dem Haus lieber einen Bogen. Gibt man ihr nämlich die Hand, dann sprühen ihre Augen Funken und es erklingt höhnisches Lachen. Gleich daneben sitzt ein Gerippe in einem Stuhl auf der neuen Terrasse und aus Holzpaletten ragen Knochen empor. Überall auf dem Grundstück warten gruselige Überraschungen.

Schon beim Betreten des Geisterhauses wird man auf Halloween eingestimmt

Am Samstag hat die Familie Freunde zu einer zünftigen Party eingeladen. Schon beim Betreten des Geisterhauses wird man auf Halloween eingestimmt. An Wänden hängen pechschwarze Fledermäuse, im Treppenhaus folgen Bilder von Untoten, die den Gast mit stechendem Blick beobachten. Auch Spinnen, Kürbisse, Kerzen und magische Spiegel dürfen nicht fehlen. Sogar das Sofa ist in dieser Zeit schwarz überzogen und davor liegt ein kleiner schwarzer Teppich. In der Küche brodelt selbstverständlich ein Hexenkessel. Auf Knopfdruck steigt Qualm auf. Und wenn am Wochenende die Party steigt, gibt es Kürbissuppe mit Spinnenbein. „Mein ganzer Stolz ist ein selbst gestalteter Kranz. Das ist in diesem Jahr der neuste Trend“, sagt Nadja Kalbitz. Daran habe sie lange gebastelt und freut sich, dass er gut gelungen ist.

Diese Hexe kann spuken und reden. (Foto: René Weimer)

Fritz beobachtet alles argwöhnisch. „Meine Mutter dekoriert jetzt mehr als zu Weihnachten“, sagt der Zweitklässler und ein gruseliger Schauer läuft ihm über den Rücken. Am Wochenende zieht er sich ein Kostüm an, geht mit Freunden durch das Dorf und ruft „Süßes oder Saures“.