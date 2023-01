Nachtwächter lädt zur 10. Tour ein: Mord trifft Glück

Würchwitz/MZ - Zu einer ganz besonderen Geschichtstour lädt Volker Thurm am Mittwoch, 25. Januar, 18 Uhr nach Kayna ein. „Ich starte zu meiner zehnten Nachtwächter-Tour in Kayna und zu meiner 100. historischen Wanderung“, sagt Thurm. Dieses Mal geht es ins Kastenhölzchen, einem kleinen Wald oberhalb der Feuerwehr weiter in Richtung Waldbad. Dort sollen sich Spuk und ein berüchtigter Mord am Bahndamm zugetragen haben. Thurm ist Chronist im Kleeland und kennt die historischen Hintergründe. Auf der Wanderung werden tragische Orte der Vergangenheit besucht und Thurm bereichert die Tour mit seinen Geschichten.

