Was sagen Zeitzer Ortsbürgermeister? Wie sie a, 9.Juni zur Wahl antreten.

Nachgefragt in den Zeitzer Ortschaften: Nur ein Amtsinhaber hört auf

Am 9. Juni dürfen die Zeitzer wieder Kreuzchen machen. Sie stimmen auch über die Räte in den Ortschaften ab. Die wählen dann den Ortsbürgermeister.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Am 9. Juli ist es soweit. Rund 22.400 Wahlberechtigte können in Zeitz einen neuen Stadtrat und neue Ortschaftsräte wählen. Unter den Bewerbern für die Ortschaftsräte werden auch wieder einige derzeitige Ortsbürgermeister sein, die nochmal ihr Glück versuchen wollen. Dies ergab eine MZ-Umfrage bei den acht jetzigen Ortsbürgermeistern in Zeitz. Thomas Hamm aus Theißen und Bernd Jäger aus Zangenberg hatten bis Redaktionsschluss noch nicht auf die MZ-Anfrage geantwortet.