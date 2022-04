Nach zwei Jahren Pause loderten wieder die Osterfeuer

Draschwitz/MZ - Es geht wieder los: Am Donnerstag und Freitag loderten in zahlreichen Dörfern die Osterfeuer. Man traf sich zum geselligen Beisammensein, zum Plaudern und Feiern, so auch in Draschwitz. Hier haben Frauen und Männer der freiwilligen Feuerwehr die Party vorbereitet. „Wir haben zuerst Holz gesammelt. Rund um den Sportplatz stehen zahlreiche Pappeln und im Sturm gab es reichlich Windbruch. Hinzu kamen schadhafte Bäume durch den Befall mit Borkenkäfer. Das Holz war perfekt für unser Osterfeuer“, erzählt Wehrleiter Danny Freyer. So haben die Kameraden aufgeräumt und das Holz zusammen getragen. Zwei Jahre lang war kein Fest im Dorf - vor allem wegen der Corona-Pandemie. Umso fröhlicher war das gesellige Beisammensein am Donnerstag. Kinder hüpften ausgelassen über den Sportplatz, Ortsbürgermeister André Schumann stand am Grill, legte Steaks und Roster auf, mehrere Frauen schenkten Getränke aus und verkauften Speisen.