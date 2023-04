Freie Fahrt nach zwei Jahren Bauzeit in der Osterfelder Bahnhofstraße. Am Montag wurde unter anderem von Osterfelds Bürgermeister Hans-Peter Binder (2.v.l.) das Band zerschnitten.

Osterfeld/MZ. - Derzeit durch das kleine Osterfeld zu fahren, bedeutet für Autofahrer eine echte Herausforderung. Denn an vielen Stellen in der Kleinstadt, aber auch im Ortsteil Waldau , finden Kanalbauarbeiten statt, so dass Baustellenampeln und Umleitungen – zumindest in der Kernstadt bis voraussichtlich Ende Juni – zur Tagesordnung gehören. Ein Lichtblick für Autofahrer und Anwohner im Baustellendschungel ist allerdings die Bahnhofstraße. Denn auf der zur Landesstraße 190 gehörenden Ortsdurchfahrt heißt es seit Montagmittag wieder freie Fahrt.