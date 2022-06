Nach Verbrennungsverbot auf dem Wertstoffhof Zeitz: So klappt es am Container

In der Kernstadt Zeitz dürfen Grün- und Astschnitt nicht mehr verbrannt werden. Wie es mit der Entsorgung auf dem Wertstoffhof aussieht.

Hendrik Otto (links), Geschäftsführer der Abfallentsorgung Sachsen-Anhalt Süd (Awsas) und der Leiter des Wertstoffhofes Marcus Liebold stehen an der Rückseite eines Containers für Grünschnitt, die hier ebenerdig zugänglich sind.

Zeitz/MZ - In der Kernstadt Zeitz dürfen keine Gartenabfälle mehr verbrannt werden. Nach dem entsprechenden Stadtratsbeschluss und der Änderung der Verbrennungsverordnung durch den Burgenlandkreis rückt der Wertstoffhof in der Friedrich-Degelow-Straße nun vielleicht bei dem ein oder anderen Kleingärtner oder Grundstücksbesitzer noch mehr in den Fokus. Viele liefern ohnehin ihre Gartenabfälle schon hier ab.