Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/Elstertrebnitz/MZ. - Für Pendler, die auf der Bundesstraße 2 zwischen Zeitz und Leipzig unterwegs sind, verlängert sich die Fahrzeit, wenn auch nur geringfügig. Denn auf dem Straßenabschnitt parallel zum langgezogenen Dorf Elstertrebnitz, zwischen Profen in Sachsen-Anhalt und Pegau in Sachsen, gibt es Veränderungen bei der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Statt Tempo 100 ist jetzt über weitere Bereiche nur noch Tempo 70 erlaubt. Hintergrund für die Geschwindigkeitsbegrenzung, für die sich unter anderen der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (CDU) stark gemacht hat, sind auch schwere Verkehrsunfälle, die sich in der zweiten Jahreshälfte auf der B2 ereignet haben. So waren bei einem Unfall Anfang September drei Menschen aus Zeitz dort ums Leben gekommen.