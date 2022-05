Nach Streit in Bowlingbahn Zeitz: Findet sich schnelle Lösung?

Zeitz/MZ - Noch in dieser Woche könnte die Bowlingbahn nebst Gaststätte im Brühlcenter in der Schlossstraße/Domherrenstraße in Zeitz wieder geöffnet werden. Betreiber Markus Böhm hatte diese vor über zwei Wochen wegen fehlender Hygienemaßnahmen auf Anordnung der Gewerbeaufsicht schließen müssen. „Wenn alles gut geht, könnte es schon am kommenden Freitag wieder losgehen. Aber das wird sich diese Woche zeigen“, so Böhm. Aktuell betreibt er lediglich seinen Catering-Service, würde sich aber freuen, bald wieder Gäste begrüßen zu dürfen.