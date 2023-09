Loitzschütz/MZ/ank - Daniel Grune aus Loitzschütz, seine Fans, die Familie und Freunde dürfen jubeln: Grune hat Sonntagnachmittag die 30. Trabi-Rallye in seinem Heimatdorf Loitzschütz gewonnen. Bei der Rallye, bei der es Wettbewerbe sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag gab, haben sich die Fahrer der Kultfahrzeuge aus DDR-Zeit spannende und spektakuläre Rennen geliefert. Samstag fanden die Qualifyings statt, Sonntag gab es dann die Finalläufe. Dabei wirbelten die Fahrzeuge jede Menge Staub und Erde auf. Das Publikum hatte an beiden Tagen sein Vergnügen. Die Trabi-Rallye findet im Rahmen des Dreschfestes statt. Das hatte bereits am Freitag begonnen.