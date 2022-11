Nach Knopfdruck über die Straße

In Zeitz ist am Mittwoch eine neue Ampelanlage in Betrieb gegangen.

Neue Ampelanlage in der Virchowstraße in Zeitz

Zeitz/MZ - Fußgänger können jetzt viel sicherer den unteren Teil der Virchowstraße in Zeitz überqueren. Die in den vergangenen Wochen installierte Ampelanlage ist an diesem Mittwoch in Betrieb gegangen. Per Tastschalter können Passanten das grüne Ampelsignal anfordern. Im Zuge der Montage der Ampel sind laut Stadt unter anderem auch Straßendecke und Beleuchtung erneuert worden.