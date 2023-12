Nach Fällungen: Bäume am Busbahnhof in der Baenschstraße in Zeitz gepflanzt

26 Bäume wurden, wie vorgesehen, am neuen Busbahnhof in Zeitz gepflanzt.

Zeitz/MZ - Am neuen Busbahnhof in Zeitz in der Baenschstraße sind Bäume gepflanzt worden. So war es auch geplant: Mehr als 30 große alte Linden wurden vor Beginn des Neubaus des Busbahnhofes und der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Zeitz gefällt. 26 neue Pflanzstellen waren geplant.

Und so erhielten sechs Winterlinden, zwei Bergahorn, drei Kupferfelsenbirnen, 13 Blutahorn und zwei Platanen – insgesamt 26 Bäume – entlang der Straße die Chance, in einigen Jahren Schatten zu spenden und die Sauerstoffbilanz zu verbessern.

Allerdings legt die Fällgenehmigung des Burgenlandkreises noch andere Ausgleichsmaßnahmen fest. So werden auf der Fläche der ehemaligen Gartenanlage am Schwanenteich im kommenden Frühjahr Reptilienhabitate angelegt. Auch der Umbau des ehemaligen Trafoturmes in Theißen zum Artenschutzturm erfolgt als Ausgleich. Hier wird laut Stadt derzeit die Ausschreibung durchgeführt.