Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Vor gut einem Monat erinnerten sich die Zeitzer und die Menschen in der Umgebung an das Hochwasser der Weißen Elster im Juni 2013. Bei vielen sitzt die Angst immer noch tief. Sie fragen: Ist die Stadt jetzt besser vorbereitet? Zum Auftakt der MZ-Sommerinterview-Reihe in Zeitz, die in loser Folge erscheint, beantwortete Bürgermeisterin Kathrin Weber die Fragen von Angelika Andräs.