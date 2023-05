In Tröglitz eröffnen Backhaus Hennig und Sparkasse Burgenlandkreis neue Filialen am Friedensplatz. Wie die ersten Kunden darüber denken.

Nach 20 Jahren gibt es wieder einen Bäcker in Tröglitz.

Neueröffnung in Tröglitz

Backhaus Hennig eröffnet eine Filiale am Tröglitzer Friedensplatz. Janett Forscht (links) und Sina Buchwald zeigen frische Brötchen.

Tröglitz/MZ - Der Kaffee ist fertig und bei strahlendem Sonnenschein nehmen gleich am Morgen die ersten Gäste im neuen Freisitz im Herzen von Tröglitz Platz. Das Backhaus Hennig hat am Montag eine Filiale eröffnet. „Ich glaube, seit 20 Jahren gab es keinen Bäcker mehr in Tröglitz, zuletzt gab es einen Backshop im Edeka-Markt“, erinnert sich Janett Forscht. Sie ist im Nachbarort Gleina aufgewachsen, aber inzwischen verzogen. Jetzt kehrt sie als eine von fünf Verkäuferinnen im Backhaus-Team nach Tröglitz zurück. Die Resonanz zur Eröffnung ist groß. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen.