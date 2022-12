Mutter und zwei Kinder verletzt

Zeitz/MZ - Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Zeitz sind eine Autofahrerin und zwei Kinder, vier und sieben Jahre alt, verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin in der Nähe des Güterbahnhofs auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Mutter und ihre beiden Kinder sind mit, so die Polizei, „vermutlich leichten Verletzungen“ ins Krankenhaus gebracht und der Pkw ist abgeschleppt worden.