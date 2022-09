Mutmaßliche Täter haben in Discounter eingebrochen

Zeitz/MZ - Zwei mutmaßliche Einbrecher, die die Polizei in der Nacht zu Dienstag in der Friedensstraße in Zeitz festgenommen hatte, sitzen nun in Untersuchungshaft. Sie seien am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt worden, der die U-Haft anordnete, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 32 beziehungsweise 39 Jahre alten polizeibekannten Männer waren laut Revier in einen im Umbau befindlichen Discounter eingedrungen und hatten Lebensmittel, Alkohol und Tabakwaren gestohlen.