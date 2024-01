Mehrere Verhandlungen beginnen im Januar am Landgericht in Halle.

Zeitz/Elsteraue/MZ/MV. - Gleich dreimal müssen sich Angeklagte aus der Zeitzer Region in diesem Monat wegen Drogenhandels in nicht geringen Mengen vor dem Landgericht in Halle verantworten. Während es bei zwei Zeitzern um Mindeststrafen von einem Jahr geht, könnte es für einen Angeklagten aus der Gemeinde Elsteraue mindestens fünf Jahre hinter Gitter gehen. Denn bei diesem 38-Jährigen geht es neben dem Besitz von knapp 80 Gramm Kokain und 526 Gramm Methamphetamin auch um den Besitz einer Waffe, die er zum Schutz seines Handeltreibens griffbereit in seiner Wohnung gehabt haben soll. Zudem wird ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in einer Indooranlage acht Cannabispflanzen angebaut zu haben. Auch soll er Drogen im Wert von über 36.000 Euro zum gewinnbringenden Weiterverkauf erworben haben.