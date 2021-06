Musikschüler erfreuen Senioren via Internet

Zeitz/MZ/ank - Am Freitag findet bundesweit der Digitaltag statt. An dem beteiligt sich auch das Digitalisierungszentrum Zeitz (DZZ). Für das DZZ, das sich im ehemaligen Franziskanerkloster befindet, steht dieser Tag im Zeichen von jung vernetzt sich mit alt, teilt Martina Kuhaupt, Leiterin des DZZ, mit.

Die monatelange Schließung der Schulen und auch der Pflegeheime für Besucher aufgrund des Corona-Lockdowns habe Schüler und Senioren vor große Herausforderungen gestellt. Das DZZ werde daher am Freitag gemeinsam mit Zeitzer Schülern der Musikschule des Burgenlandkreises Anna Magdalena Bach ein Konzert im DZZ ausrichten und dieses von 15.30 bis 16.30 Uhr per Youtube-Live-Stream, aber auch direkt in das Seniorenheim DRK-Pflegezentrum Zeitz übertragen, um den Bewohnern nach der schwierigen Zeit eine musikalische Freude zu bereiten.

Spiel vor der Kamera

Die musikalischen Darbietungen am Klavier, Akkordeon, Violoncello und Saxofon werden per Kamera aufgenommen und digital übertragen. „So erhalten Zeitzer Musikschüler nach langer Lockdown-Zeit nicht nur die Möglichkeit für einen Auftritt, sondern erlernen auch den Umgang mit einem Live-Auftritt in einer professionellen Medienumgebung“, heißt es in der Mitteilung.

Vergnügen via Bildschirm

Gleichzeitig könnten die Senioren die musikalischen Darbietungen im Seniorenheim auf dem Bildschirm oder auf Tabletts verfolgen und einen gemeinsamen musikalischen Nachmittag mit einer vergnüglichen Abwechslung verbringen. Auf Wunsch schulen die Mitarbeiter des Digitalisierungszentrums die Senioren im Umgang mit dem Tablet.

Das digitale Konzert kann über den Youtube-Kanal des DZZ von jedermann verfolgt werden.

Digitales Konzert von Musikschülern der Musikschule des Burgenlandkreises Zeitz, 18. Juni, 15.30 bis 16.30 Uhr, per Live-Stream über Youtube: „Zeitz Digital – Digitalisierungszentrum Zeitz“