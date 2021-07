Musik und Tanz zum Musikalischen Sonntag im Schlosspark Zeitz

Schlossparkteam und Musikschule Burgenlandkreis laden am kommenden Sonntag zum Musikalischen Sonntag ein. Los geht es um 14.30 Uhr.

Zeitz/MZ/ank - Musik, Tanz und Gesang wird Besuchern des Zeitzer Schlossparks am kommenden Sonntag versprochen. Schlossparkteam und Musikschule Burgenlandkreis laden zum Musikalischen Sonntag ein. Los geht es um 14.30 Uhr.

Seit Wochen werde in den Häusern der Musikschule fleißig dafür geprobt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Und: „Zahlreiche Ensembles und Solisten präsentieren einen Querschnitt durch die Musikgeschichte.“ Mitwirkende sind demnach das Orchester der Kreismusikschule, Gitarrenduo sowie Gitarrenensemble, Celloensemble, Blockflötentrio sowie Blockflötenquartett, Blechbläser. Zu hören sind ferner Klavier- und Akkordeonbeiträge, Gesangsbeiträge und ein Auftritt der Tanzklassen.

„Also hereinspaziert und aufgepasst. Die kleinen und großen Musikschüler haben ein tolles Programm einstudiert, das ein großes Publikum verdient“, wirbt Kathrin Nerling, die im Sachgebiet Kultur und Tourismus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Neben den Klangerlebnissen gibt es laut Stadt auch Getränke und Snacks am Imbiss gleich neben der Schlossparkbühne.

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet für Erwachsene drei Euro, für Jugendliche ab 14 Jahre zwei Euro. Ermäßigungen sind möglich. Inhaber einer Schlosspark-Saisonkarte haben zum Musikalischen Nachmittag freien Eintritt, ebenso Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen. Die Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es laut Stadtverwaltung nur am Tag des Konzerts. Sie sind am Eingang Orangerie erhältlich.