Musik und Licht im Schlosspark Moritzburg: Zeitz feiert nach Corona wieder Lichterfest

Zeitz/MZ/and - Seit Mai 2020 haben die Mitglieder des Vereins Landesgartenschau Zeitz 2004, die Stadt Zeitz, das Konzept Team Gera und vor allem die Zeitzer auf diesen Tag gewartet: An diesem Sonnabend findet in Zeitz endlich wieder ein Lichterfest statt. Es ist die 20. Ausgabe der eigens für die Landesgartenschau ins Leben gerufenen Veranstaltung. Los ging es bereits am frühen Abend in der Innenstadt. Auf dem Neumarkt gab es ein buntes Programm mit Tanzshow und Schalmeienklängen und Gelegenheit, für den Umzug noch Fackeln zu kaufen.

Der Fackelumzug führte dann vom Neumarkt durch die Innenstadt zum Schlosspark Moritzburg. Foto: Angelika Andräs

Im Schlosspark steht neben Musik von Biba & die Butzemänner auch eine Show der Tanzakademie Burtschütz auf dem Programm. Tausende Lichter laden zum Flanieren und Träumen ein und zum Abschluss sind gleich zwei Feuerwerke geplant - sie werden sowohl um 22 Uhr als auch um 23 Uhr den Nachthimmel erleuchten. Einmal wird der Feuerzauber von klassischer Musik begleitet, einmal von rockiger.