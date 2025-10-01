Von SAW-Party über Hans Jürgen Beyer bis Queen-Tribute-Show: Das Zeitzer Zuckerfest bietet einige Höhepunkte. Welche Lokalmatadoren am Festwochenende mit dabei sind.

Musik, Mittelaltermarkt, SAW-Party, Schlemmermeile zum Zuckerfest in Zeitz: Was an welchen Tagen los ist

Mit der Radio-SAW-Party wird auch in diesem Jahrt das Zuckerfest eröffnet. Am Freitag, 10. Oktober, beginnt das Festwochenende.

Zeitz/MZ. - Das Zeitzer Zuckerfest vom 10. bis 12. Oktober bietet ein buntes Programm für die ganze Familie. Und viel Musik. Was an den einzelnen Tagen los ist, hat die MZ mit Veranstalter Martin Exler von Hex.Event zusammengestellt.