Zeitzer Stadtfest Musik, Mittelaltermarkt, SAW-Party, Schlemmermeile zum Zuckerfest in Zeitz: Was an welchen Tagen los ist
Von SAW-Party über Hans Jürgen Beyer bis Queen-Tribute-Show: Das Zeitzer Zuckerfest bietet einige Höhepunkte. Welche Lokalmatadoren am Festwochenende mit dabei sind.
01.10.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Das Zeitzer Zuckerfest vom 10. bis 12. Oktober bietet ein buntes Programm für die ganze Familie. Und viel Musik. Was an den einzelnen Tagen los ist, hat die MZ mit Veranstalter Martin Exler von Hex.Event zusammengestellt.