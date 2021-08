Museum und Kloster erhalten Förderung aus „Leader“

Zeitz/MZ - Das Zeitzer Museum Brikettfabrik „Herrmannschacht“ kann sich über Fördermittel in Höhe von rund 7.500 Euro freuen, mit denen das Leitsystem erweitert und dabei unter anderem eine Audio-Führung angeboten werden soll. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Der Zuschuss kommt aus dem Maßnahmenprogramm „Leader“ der Europäischen Union. Wie Leader-Projektmanagerin Steffi Einecke mitteilt, konnten in dieser Förderperiode von 18 eingereichten Projekten im Fördergebiet der Montanregion Sachsen-Anhalt Süd, die den östlichen Burgenland- und Saalekreis umfasst, 13 bewilligt werden und wurden bereits vom Landesverwaltungsamt bestätigt. Insgesamt stehen dafür rund 5,8 Millionen Euro zur Verfügung.

Im Zeitzer Raum bekommt damit unter anderem auch die Kultur- und Bildungsstätte Kloster Posa eine Förderung. Dort soll ein ehemaliger Stall für 44.000 Euro zu einem Beherbergungs- und Seminarzentrum umgebaut werden. Die Förderhöhe beträgt 33.000 Euro. Die Schaffung eines Gastraumes im ehemaligen Stallgebäude in Göbitz in der Elsteraue stand ebenfalls auf der Prioritätenliste, könne aber durch andere Fördermöglichkeiten als Leader finanziert werden.

„Sie können sich darauf verlassen, dass der Radweg kommt“

Knapp nicht in die Förderung geschafft hat es hingegen unter anderem der Bau eines Radwegs zwischen Langendorf und Leißling, wozu die Stadt Weißenfels einen Antrag gestellt hatte. „Das ist sehr ärgerlich“, bedauert Martin Papke, CDU-Mitglied und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Rad in Weißenfels. Bei der Verbindung zwischen Langendorf und Leißling handele es sich seiner Meinung nach um einen der wichtigsten Radwege, die im Raum Weißenfels geschaffen werden müssen. Dass die Stadt den Radweg nur schwerlich mit Eigenmitteln finanzieren könne und deshalb versuche, „mögliche Förderungen abzuschöpfen“, sei verständlich und richtig. Weißenfels sollte am Ball bleiben und andere Fördermöglichkeiten in Erwägung ziehen. „Sie können sich darauf verlassen, dass der Radweg kommt“, zeigt sich Martin Papke optimistisch.

Auch Steffi Einecke kann noch ein wenig Hoffnung machen: „Wir haben in diesem Jahr die Sonderregelung, dass Projekte nachrücken können, wenn andere entfallen oder doch noch etwas vom Budget übrig bleibt.“ Auf dieser Nachrückerliste steht der Radweg nun auf Platz eins, gefolgt von einer Standortanalyse für einen Campingplatz in Weißenfels, wozu die Stadt ebenfalls einen Antrag gestellt hat.