Museum Schloss Moritzburg in Zeitz weckt Neugier aufs Schaudepot

Im Zeitzer Museum können Gäste in Räume schauen, in denen künftig Kinderwagen in Vitrinen lagern und besucht werden können.

Zeitz/MZ - Mit einem Termin im Kalender haben Kathrin und Thomas Wiegleb aus Zeitz Sonntagvormittag Schloss Moritzburg in Zeitz verlassen: Am 13. November wird das Ehepaar Museumsleiterin Kristin Otto wiedertreffen und mit ihr einen Rundgang durch die Tiefkeller-Anlage des Schlosses erleben. Dort sind auch Kinderwagen abgestellt, die künftig im Schaudepot im Nordflügel des Schlosses zu sehen sind. Das Schaudepot wird derzeit hergerichtet. In zwei Jahren, so hofft Kristin Otto, werde es eröffnet.