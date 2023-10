Mülltonnenbrände in Zeitz nehmen kein Ende: Jetzt loderten Flammen in der Mozartstraße

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Schon wieder hat es mitten in der Nacht in Zeitz gebrannt. Am Montagabend gegen Mitternacht rückten Feuerwehr und Polizei in die Mozartstraße aus. Dort stand laut Polizei eine 1.100-Liter-Mülltonne in Flammen. Das Feuer zog auch eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft.