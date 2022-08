Müllerin erzählt über die Mühle Ostrau

Treffen in Ostrau in der Elsteraue zum Gottesdienst unter freiem Himmel. Dabei wurden historische Geschichten über die Bewohner der Mühle vorgelesen.

Ostrau/MZ - Alte Kirchenbänke wurden am Sonntag in Ostrau unter die Luther-Linde geräumt. Doch werden diese reichen? Hält das Wetter? Und kommt überhaupt jemand zum Gottesdienst unter freiem Himmel? Diese und ähnliche Fragen beschäftigten Ellen Heinichen seit Wochen. Doch am Sonntag kann die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Reuden (mit Predel und Ostrau) tief durchatmen. Mehr als 50 Frauen und Männer sind gekommen, um gemeinsam einen wundervollen Nachmittag zu verbringen. Neben Musik und Gebeten wird aus einem Buch über Erinnerungen der ehemaligen Müllerin Annelies Böttger gelesen. Unter dem Titel „Die Müllerin“ haben ihre Nachfahren Episoden aus ihrem Le-ben veröffentlicht, darunter Geschichten vom Kriegsende 1945 und der späteren Flucht in den Westen.