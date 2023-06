Die Feuerwehr rückt am Donnerstagabend in die Schützenstraße in Zeitz aus

Müll in Zeitz in Flammen

Zeitz/MZ/ank - Wieder hat in Zeitz Müll gebrannt. Diesmal nicht in einem Container, sondern in einem baufälligen Garagenkomplex, so die Polizei. Die Flammen loderten am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Schützenstraße. Die Feuerwehr rückte aus. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 2.000 Euro.