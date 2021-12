Müll, Graffiti und Zerstörung rund um den Schwanenteich in Zeitz

Auf den Grünflächen und an Wegen haben Mitmenschen ihre Spuren hinterlassen: Wie deren mangelnde Sauberkeit auf andere wirkt.

Zeitz/MZ - Es ist ein allgemeiner Unmut, Unzufriedenheit mit dem Zustand des Geländes am Schwanenteich an der Rasberger Straße in Zeitz. So, wie es Rudolf Hase vor Ort sagt: „Es wirkt einfach alles liederlich, verwahrlost, lieblos, wenig einladend.“

Vor Ort ist die Atmosphäre an diesem eher milden Tag herbstlich. Doch zwischen dem Laub, am Gewässerrand und im flachen Wasser liegt Müll. Kein großer Müllhaufen, sondern wie es auch Meta Seifert am Telefon schilderte, verteilt, wie eine Spur rund um die Anlage. Wochenlang haben Zweige und Müll herumgelegen. Inzwischen sei aufgeräumt worden. „Aber wenn man eine Runde um den Teich läuft, dann hat man die ganze Palette: Müll, Schmierereien, Zerstörungen.“

Wenig einladend empfinden das die Spaziergänger. Foto: Angelika Andräs

Eine weitere Anruferin beschrieb ihre Empfindungen ähnlich. Sie wolle wie jedes Jahr an den Feiertagen einen Spaziergang machen. „Dann steht der Schwanenteich immer ganz oben auf der Liste. Meine Freundin kommt aus Berlin, sie ist hier aufgewachsen. Wir kennen den Schwanenteich seit über 70 Jahren.“ Mittlerweile gehe sie nicht mehr gern hier spazieren.

Verstreuter Müll findet sich an allen Wegen. Foto: Angelika Andräs

Schuld daran, das steht für sie fest, sind in erster Linie einige Mitmenschen in Zeitz. „Ich erwarte natürlich, dass die Stadt unsere Grünanlagen tipptop in Ordnung hält. Wenn dann aber ständig wieder Müll weggeworfen wird, kommt einfach niemand mehr hinterher.“ Gemeinsam mit ihrer Nachbarin sammelt sie alle paar Tage rund um den Teich Müll auf. Immer eine große Mülltüte voll auf einer Runde.

Anlieger beklagen kaputte Einfassungen. Foto: Angelika Andräs

Bei so einer Runde sieht man den Müll - meist Verpackungen, Einweg-Getränkebecher, Masken und Hausmülltüten, - im Laub am Weg und im flachen Wasser. Auf den Wegen ist Hundekot breitgetreten, zwei frische Haufen liegen ebenfalls auf dem gepflasterten Weg. Bänke sind besprüht und ein Stromkasten. Die hölzerne Umrandung ist stellenweise zerstört.

Dass die nicht abgeschnittenen Stauden am Ufer nicht jedem gefallen, ist eine andere Sache. Aus Naturschutzgründen, für Vögel und Insekten ist es die bessere Entscheidung, sie erst im Frühjahr zu beschneiden. Allerdings sind viele auch bereits geschnitten worden, so dass die stehengebliebenen großen Stängel eher willkürlich wirken.

Viele Schmierereien nerven die Spaziergänger. Foto: Angelika Andräs

Eine Frau hat am Mittwoch gerade Müll aufgesammelt. Sie erzählt, dass hier bis vor kurzem noch jede Menge Äste vom letzten Sturm herumlagen. Da sei Ordnung gemacht worden. Ebenso auf der Bornpromenade oberhalb vom Teich. Die Promenade wäre auch eine Fortsetzung des Feiertagsspaziergangs. Oder man wählt den Weg über die Obstplantage und die Grünanlage am Lindenplatz. Auffällig ist eines: Auch hier sind die Wege von Müll gesäumt. „So, als wenn hier jeder alles fallenlässt, wo er gerade geht und steht“, meint ein Mann am Lindenplatz. Er erzählt, dass hier ständig Beutel mit Hausmüll herumstehen und die Reste von Fastfood- oder Imbissmahlzeiten.