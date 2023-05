An der Mückenschenke bei Weißenborn wird an diesem Donnerstag wieder kräftig gefeiert. Warum das eine Dauereinrichtung werden soll.

Mückenschenke in Weißenborn erweckt alte Traditionen zum Leben

Weißenborn/MZ - Der Ausblick auf das Thüringer Hügelland und den Zeitzer Forst ist atemberaubend. Die Lage am südlichen Rand des Droyßiger Waldes idyllisch. Doreen und Chris Hemmann leben mit ihren Kindern wohl ziemlich perfekt. Allerdings auch ein klein wenig mit Verantwortung gegenüber der Bevölkerung. Denn ihr Kleinod ist nichts anderes als die ehemalige Mückenschenke zwischen Weißenborn und Wetterzeube. Da war die Feier am Männertag jahrzehntelang ein großes Event. Deswegen haben die Hemmanns im vergangenen Jahr diese Tradition neu aufleben lassen und auch an diesem Donnerstag, 18. Mai ab 10 Uhr, wird wieder zur Sause eingeladen.