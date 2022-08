Was zu dem Unfall auf der Bundesstraße 2 führte.

Bei einem Unfall auf der B2 in Draschwitz ist ein Motorradfahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Draschwitz/MZ - Als eine Autofahrerin ihren Wagen am Dienstagabend in der Zeitzer Straße in Draschwitz verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies nach Polizeiangaben ein ihr folgender Motorradfahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Biker leichte Verletzungen einhandelte. Er kam anschließend ins Krankenhaus.