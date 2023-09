Zeitz/MZ - Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen ein Mopedfahrer auf der Landstraße zwischen Könderitz und Ostrau bei Zeitz gestürzt. Der 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei wurde er am Unfallort medizinisch versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu Unfallursache und -hergang laufen. Die Befragung des jungen Mannes stehe aber noch aus.