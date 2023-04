Zeitz/MZ - Es ist vollbracht: Die alte Penne in der Humboldtstraße erstrahlt in neuer Schönheit. Für fast elf Millionen Euro wurde das Haus 1 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz saniert und jetzt lud Landrat Götz Ulrich (CDU) Kreisräte zur Besichtigung ein. „Rund 2,8 Millionen Euro kamen vom Land Sachsen-Anhalt, den größten Teil finanzierte der Burgenlandkreis selbst. Aus diesem Grund freue ich mich, dass so viele Kreisräte gekommen sind, um zu sehen, was mit dem Geld gemacht wurde“, erzählt Götz Ulrich. Vom Keller (Trockenlegung, neue Heizung) bis zum Dach (ausgebaut für Bibliothek, Lehrerraum und Hausaufgabenzimmer) wurde viel geschaffen. Auch ein Fahrstuhl und eine weitere Nottreppe als zusätzlicher Rettungsweg gehören dazu.

