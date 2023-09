22 Künstler zeigen an sieben Orten in Zeitz ihre Arbeiten. Am Freitagband wurde das erste Kunst-Fest Zeitz eröffnet. Yuliia Hriadovkina gehört zu den Akteuren. Sie ist 27 Jahre alt, hat in Kiew Malerei studiert und lebt seit einem Jahr in Zeitz. Sie zeigt ihre Arbeiten in der Wendischen Straße. Das Festival ist das erste Event des neuen Kunstvereins, der sich vor einem Jahr gegründet hat. Bis zum Sonntagabend gibt es viel zu entdecken, so im ehemaligen Gasthaus Kapitelschänke im Brühl, im Stadtlabor und im Atelierhaus in der Breitscheidstraße.