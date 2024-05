Drei neue Standorte gibt es jetzt in der Unterstadt. Dank einer Förderung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wie es dazu kam.

Mittwochs ist jetzt wieder Sirenenprobe in Zeitz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Wer es am Mittwochnachmittag vernahm: Ja, es waren wieder Sirenen in Zeitz zu hören. Die Probe um punkt 15 Uhr kam von den drei neuen Sirenen in der Unterstadt.