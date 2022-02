Mitarbeiter stellen Ladendieb in Zeitz

Zeitz/MZ - Die Mitarbeiter eines Supermarktes in der Hainichener Dorfstraße in Zeitz hatten am Montagabend einen Ladendieb gestellt. Wie die Polizei mitteilte, versteckte der Mann seine Beute in den Taschen seiner Kleidung und in einem Rucksack und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiter riefen die Polizei, nachdem der Mann sich weigerte, die Waren zurückzugeben und Angaben zu seiner Person zu machen. Eintreffende Polizisten stellten die Identität fest und übergaben das Diebesgut dem Laden. Gegen den Mann wird ermittelt.