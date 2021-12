Mit Hund und Katze in der Weihnachtszeit

Tierschutzorganisation Tasso gibt Tierhaltern in Zeitz Tipps für gefahrloses Fest.

Zeitz/MZ - Mit einem Karton, in dem Weihnachtsgeschenke verpackt waren, kann man jede Katze glücklich machen. Davon geht auch meist keine Gefahr aus, dennoch sollte man es im Auge behalten. Gerade die Weihnachtszeit birgt einige Gefahren für die tierischen Begleiter. Um häusliche Gefahrenquellen zu vermeiden und die Advents- und Weihnachtszeit sicher und haustiergerecht zu gestalten, gibt die Tierschutzorganisation Tasso, die Europas größtes kostenloses Haustierregister betreibt, einige Tipps.

Dass Haustiere niemals mit brennenden Kerzen allein bleiben sollen, wissen ihre Menschen in aller Regel. Und es gibt ja mittlerweile eine gute Alternative: Um die Gefahrenquelle Feuer möglichst zu vermeiden, rät Tasso zu sicheren LED-betriebenen Kerzen, die es auch in Echtwachs gibt.

Der Weihnachtsbaum ist meist das zentrale Schmuckstück des Wohnzimmers. Auf junge oder ängstliche Tiere kann er jedoch bedrohlich wirken. Damit sich das Haustier an den Baum gewöhnt, ist es ratsam, ihn erst einmal einige Tage ungeschmückt an seinem vorgesehenen Platz stehen zu lassen, heißt es von Tasso. Wichtig sei, dass der Baum stabil stehe und sein Schmuck nicht zur Gefahr für Katz’ und Hund wird. Bilder von umgerissenen Weihnachtsbäumen und einer unschuldig dreinschauenden Katze sind ein Renner im Netz, aber schnell bleibt eine Pfote tatsächlich im Kabel der Lichterkette hängen und das Gesamtkunstwerk stürzt in sich zusammen. Hier helfen vielleicht kabellose LED-Kerzen.

Tierhalter sollten zudem darauf achten, dass der tierische Begleiter keine Zweige anknabbert und Vorsicht ist bei Lametta geboten: Wenn ein Tier die Fäden frisst, können sich diese im Magen verknoten und einen Darmverschluss verursachen. Weitere Gefahrenquellen stellen Scherben von heruntergefallenen Glaskugeln dar. Die Weihnachtskugeln sollten daher besonders gut im Baum befestigt werden. Und was mancher nicht weiß: Die beliebten Mistelzweige und Weihnachtssterne sind giftig und sollten außer Reichweite des Tieres stehen - oder man verzichtet ganz auf sie.

Mehr Informationen gibt es online auf: www.tasso.net