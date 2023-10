Längst ist der alte Volksbrauch auch rund um Zeitz ein Ereignis und wird in vielen Vorgärten zu einem gruseligen Spektakel. Wo man am Abend vor Allerheiligen das Fürchten lernen kann.

Jörg Patzschke hat mit Manja Winkler und den Kindern Emely und Jonas auf seinem Hof in der Bergstraße 10 in Theißen einen Gruselparcours gebaut. Allerlei gespenstische Überraschungen sowie 26 große Gespensterfiguren warten in den illuminierten Gängen. Nichts für schwache Nerven!

Zeitz/MZ. - Für die Einen ist es der Reformationstag, für die Anderen Halloween und wieder Dritte haben mit der Duplizität der Ereignisse kein Problem. Zumindest ist Halloween, die Zeit der Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen, also vom 31. Oktober auf den 1. November, in Zeitz und den umliegenden Gemeinden in so manchem Haus präsent.