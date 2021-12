Mit diesen Tipps für Silvester kommt man in Zeitz gut ins neue Jahr

Zeitz/MZ - Hier sollten Sie unbedingt weiterlesen, wenn sich im neuen Jahr einige Ihrer Wünsche erfüllen sollen. Wenn Sie wollen, dass 2022 den besten Start hat, dann tun Sie etwas dafür! Einige der ultimativen Silvester-Glück-Tipps lassen sich auch am letzten Tag des Jahres noch umsetzen.

Ganz einfach ist es, ein rotes Band um das Handgelenk zu binden oder einzustecken. Früher trug man es in der Kittelschürzentasche. Das ist heute Gott sei Dank keine Pflicht mehr. Aber: Man muss das Bändchen bis Neujahr ununterbrochen bei sich tragen. Das bringt Gesundheit und Wohlergehen. Manche binden es auch dem Hund ans Halsband. Bei Katzen sollte unbedingt darauf verzichtet werden.

Vor allem brauchen Sie für Silvester ein Geldstück. Egal ob Zwei-Euro-Stück oder Ein-Cent-Kupfer, das packen Sie, wenn Sie hier zu Ende gelesen haben, in Ihre Hosentasche. Ja, es geht auch jede andere zur körpernah getragenen Bekleidung gehörende Tasche! Tragen Sie das Geldstück den ganzen Silvesterabend bei sich! Und wenn es zwölf schlägt und Sie aufs neue Jahr anstoßen, halten Sie die Münze fest in der Hand. In einigen südeuropäischen Ländern wird Wert darauf gelegt, dass es die linke Hand ist. Das soll helfen, im kommenden Jahr das Geld in Haus und Hand zu halten.

Wer ohnehin noch einkaufen muss, sollte unbedingt Weintrauben kaufen. Nehmen Sie bitte unbedingt kleine Trauben! Denn damit das Glück für 2022 gesichert wird und sich Wünsche erfüllen, muss man, wie in Spanien, zu jedem Glockenschlag um Mitternacht eine Traube runterschlingen. Zumindest im Mund haben - was dann mit dem Anstoßen blöd sein kann. So viele Trauben, wie man schluckt, so viele Wünsche erfüllen sich. Man muss sich also bei jeder Traube etwas wünschen - und schlucken. Vielleicht sollte man das vorher schon mal üben...

In Dänemark bringt es Glück, wenn denen, denen man Glück wünscht (auch sich selbst!), etwas vor der Tür zerdeppert wird. Also sollte man auch selbst etwas zerschlagen. Das klappt oft sowieso, aber manche entsorgen so auch misslungene Weihnachtsgeschenke. Bei den Nachbarn könnte es allerdings falsch ankommen...

Am besten ist es, Silvester wie in Frankreich zu verbringen - ohne Böller und Lärm: Im Kreise derer, die man liebt, bei gutem Essen und Trinken, ohne Eile, Ärger und Streit. Das ist der beste Abschied vom alten und Start ins neue Jahr. Und Linsengerichte gehören auf den Tisch. Jede einzelne bringt Glück, Geld, Gesundheit. Und „Dinner for one“ passt da gut ins Programm.

Kleiner Tipp für 2022: Wenn nichts mehr hilft, streichle eine Katze. Und ansonsten sollte man Tage, die keiner braucht, einfach mit Käse überbacken. Ja eben: Käseraclette ist auch nicht schlecht zu Silvester!