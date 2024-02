Die Infra Servicegesellschaft im Chemiepark Zeitz schreibt rote Zahlen, möchte aber im großen Stil investieren. So hofft man auf 70 bis 140 Millionen Förderung aus dem Strukturwandel.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ. - Der Chemie- und Industriepark Zeitz (CIP) befindet sich aktuell in schwierigem Fahrwasser: Auf der einen Seite schreibt die Betreibergesellschaft Infra Zeitz seit drei Jahren rote Zahlen, auf der anderen Seite sollen zweistellige Millionen-Summen in den Standort in der Gemeinde Elsteraue investiert werden. Wie ist die Lage?