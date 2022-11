Milde Temperaturen: Warten Zeitzer mit dem Umstieg auf Winterräder?

Im Herbst ist eigentlich die Zeit für Reifenwechsel. Wie es in Werkstätten der Region aussieht.

Azubi Mohammad Alhamadh vom Autoservice am Wasserturm hat alle Hände voll zu tun. Derzeit werden hier täglich etwa zehn Sätze Reifen verbaut.

Zeitz/MZ - Bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen denkt man vielleicht nicht gleich an den Winter - und als Autofahrer vielleicht auch nicht gleich an den Reifenwechsel. Eigentlich besagt die Faustregel „von O bis O“, also Winterreifen von Oktober bis Ostern zu nutzen. Einen allgemein vorgeschriebenen Zeitpunkt zum Reifenwechsel gibt es nicht. Die Straßenverkehrsordnung gibt lediglich vor, dass ein Auto bei winterlichen Wetterverhältnissen, insbesondere bei Glätte, nur mit Winterreifen gefahren werden darf.