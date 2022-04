Mieter in Zeitz nach Aushang besorgt: Nur ein Klo vor dem Haus?

Zeitz/MZ - Schreck unter Mietern im Wohnblock Robert-Schumann-Straße 2 bis 7 in Zeitz. Von Montag an und weit über Ostern hinaus sollen die Heizungen des Hauses aufgrund von Bauarbeiten kalt bleiben. Das hat ihr Vermieter, die Genossenschaft Wohnbau Theißen, mit einem Aushang angekündigt. Und nicht nur dieser Teil der Mitteilung versetzte Mieter in Sorge. Denn es hieß auch, dass Arbeiten an der WC-Abwasserleitung anstehen und damit die Toiletten zeitweise nicht genutzt werden können. „Eine Chemietoilette (Dixi) wird in dieser Zeit vor dem Hauseingang postiert. So dass Sie in dem Zeitraum aufs WC gehen können“, hieß es auf dem Zettel, der der MZ vorliegt. In dem Block sind laut Genossenschaft 60 Wohnungen bewohnt.