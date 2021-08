Miese Wetterlage: Zeitzer Freibäder schließen wegen „sehr schlechten Sommer“

Zeitz/MZ - Um sich ihre tägliche Ausdauereinheit zu holen, wird Yvonne Drescher aus Droyßig ab Donnerstag zunächst regelmäßig aufs Fahrrad steigen. Denn es hat sich ausgeschwommen. In den vergangenen Monaten war die 52-jährige Krankenschwester Stammgast im Zeitzer Naether-Sommerbad.

Vorzeitiges Saison-Ende: Badegäste waren am Wochenende an einer Hand abzuzählen

Zwischen 30 und 45 Minuten habe sie da immer ihre Bahnen gezogen. „Straff“, wie Yvonne Drescher sagt. „Ich will schwimmen, nicht planschen“, sagt die Droyßigerin, die die Freundlichkeit des Personals im Zeitzer Bad lobt. Doch mit dem Schwimmen ist nun zumindest unter freiem Himmel Schluss. Das Zeitzer Sommerbad und mit ihm die städtischen Bäder in Kayna und Theißen hatten das letzte Wochenende in dieser Saison geöffnet. Am Mittwoch, 1. September, öffnen die Freizeitstätten letztmalig in diesem Jahr.

Die Badegäste waren am Wochenende allerdings praktisch an einer Hand abzuzählen. Das Wetter hat Freibadfans und -betreibern die Tour vermasselt. Wie zu oft in diesem Sommer. Wenn Sven Kretschmer, Schwimmmeister im Sommerbad Theißen, auf die vergangenen Wochen seit der Eröffnung Anfang Juni zurückblickt, dann spricht er von einem „sehr schlechten Sommer“. Zusammengerechnet seien es etwa eineinhalb Wochen richtiger Sommer gewesen.

Coronapandemie hat Auswirkungen auf die Besucherzahlen

Das spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wider. Unter dem Strich konnten die Zeitzer Bäder bislang in diesem Jahr noch weniger Gäste begrüßen als im vergangenen Jahr. Dabei hatte es damals schon im Vergleich zu 2019 einen Besucherrückgang um durchschnittlich 40 Prozent gegeben.

Grund dafür waren vor allem die Auswirkungen der Coronapandemie. Und die Bäder hatten erst Mitte Juni und nicht wie üblich Mitte Mai geöffnet. In konkreten Zahlen heißt das: 22.564 Gäste waren 2020 in die Bäder gekommen. Bis zum 24. August dieses Jahres kamen 20.733 Besucher.

Samstagmittag im Theißener Sommerbad. Bei kühlen 15 Grad Lufttemperatur zeigt sich das Bad verwaist. Die Wassertemperatur wird wie für das Sportbecken in Zeitz mit 18 Grad angegeben. Foto: T. Gerbank

Schwimmhallen sollen Mitte September geöffnet werden

Allerdings konnte das Naehterbad nach Angaben der Stadtverwaltung mit insgesamt rund 12.000 Besuchern etwa 2.000 Gäste mehr begrüßen als im Vorjahr. Zur Einordnung: Während die Bäder im vergangenen Jahr jeweils zwei Tage in der Woche geschlossen waren, hatten sie in diesem Jahr allesamt täglich geöffnet. Das Waldbad Kayna startet traditionell immer ein paar Tage nach den anderen Bädern in die Saison. Dort gab es dieses Jahr einen besonders deutlichen Rückgang der Gästezahl.

Die Öffnung der Schwimmhalle ist laut Stadt für Mitte September geplant. Konkretere Informationen dazu soll es in dieser Woche geben, heißt es aus dem Rathaus auf Anfrage. Vermutlich zwei Wochen wird Yvonne Drescher jetzt also ihren Ausdauersport auf dem Fahrrad absolvieren, bevor sie wieder ihre Schwimmbahnen ziehen kann. Schwimmen, sagt sie, tue ihr „total gut“. Das Naturbad Osterfeld hat die Saison bereits vorfristig beendet.