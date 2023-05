Rositz/MZ/ank - Auf der Wiese am Bauhof in Rositz (Altenburger Land) werden Sonntag kräftig die Sensen geschwungen. Der Verein „Futterschroter“ lädt von 10 bis 16 Uhr zur 20. Thüringer Meisterschaft im Einzelmähen mit der Sense ein. Mehr als 60 Starter haben sich laut Verein angemeldet.

Bei dem Wettbewerb muss eine abgesteckte Fläche in möglichst kurzer Zeit abgemäht werden. Dabei achten die Schiedsrichter darauf, ob das Gras tief genug abgemäht wurde, dass keine Grasbüschel stehen geblieben sind und dass die Mahd gerade liegt. Gekämpft wird unter anderem um den Pokal des Landrates, um den Pokal des Rositzer Bürgermeisters sowie um den Pokal des Vereins „Futterschroter“.

Die Organisatoren erwarten bei den Meisterschaften Teilnehmer aus ganz Thüringen, die bei den Männern, den Frauen, den Kindern und den Jugendlichen bis 14 Jahre sowie bei den Senioren an den Start gehen. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten sei das Sensemähen in Rositz ein traditionelles und immer wieder spannendes Spektakel und ziehe viele Zuschauer an, heißt es. „Komplettiert wird die Meisterschaft am 7. Mai mit einem kleinen Bauernmarkt, einer Technikschau und Dengelvorführungen“, teilt der Verein mit. Kinder könnten sich auf einer Hüpfburg austoben. Auch für Musik und das leibliche Wohl sei gesorgt. Der Eintritt ist frei. Rositz liegt an der Bundesstraße 180 zwischen Meuselwitz und

Altenburg. Mit dem Auto ist der Ort von Zeitz aus in einer knappen halben Stunde zu erreichen. Im Internet: gemeinde-rositz.de