Meister der Geheimfächer steht auch mit 80 noch in seiner Tischlerwerkstatt in Zeitz

Der Zeitzer Tischler Günter Frey feierte 80. Geburtstag und ist noch immer in seiner Werkstatt, um Möbel zu restaurieren. Warum Kanada in Zeitz liegt.

Zeitz - „Eins, zwei, drei.“ Ingeborg Frey zählt die Zaunlatten ihres Gartentors ab. Dann zieht sie an der dritten Latte und das Tor springt mit einem Klacken auf. Im Hauseingang steht ihr Mann, der Tischlermeister Günter Frey und lächelt. Er lächelt, weil ihn die Erfindung des speziellen Schließmechanismus selbst begeistert und weil die Besucher jedes Mal den Mund vor lauter Staunen nicht mehr zu bekommen. Mit schnellen Schritten eilt das Ehepaar Frey ins Haus. So, als ob sie keine Zeit vergeuden wollten. Es gibt ja so vieles, was der Besucher zu sehen bekommen soll.

Eigentlich wären die beiden ja schon lange in Rente. Günter Frey hat kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert. Selbst die Handwerkskammer ließ es sich nicht nehmen und ehrte ihren Alt-Meister. Doch Günter Frey geht noch jeden Tag in die Werkstatt, um für die Kunden Möbel zu restaurieren. Und das seit 66 Jahren. Da hatte er in Zeitz seine Tischlerlehre begonnen. Kein Geringerer als der Holzschneider und Illustrator Johannes Lebek aus Zeitz hat ihn dazu ermuntert. 1978 hat Frey sich selbstständig gemacht. „Wir hatten gut zu tun“, erinnert er sich. Doch seine drei Jahre jüngere Frau Ingeborg, genannt Inge, sieht das etwas kritischer. „Wir machten immer nur Fenster und Türen. Das war schon in Ordnung, aber mein Mann war damit völlig unterfordert.“

„48-mal bin ich die Strecke von NRW nach Zeitz gefahren, bis alles da war.“

Seit 56 Jahren sind die beiden verheiratet. Sie haben drei Kinder und mittlerweile einen Urenkel. Besonders glücklich macht sie, als einer der Enkel neulich sagte, dass er, so wie der Opa, auch einmal Tischler werden wolle. 1989 sind die beiden kurz vor dem Mauerfall in die Bundesrepublik ausgereist. In Nordrhein-Westfalen hat Günter Frey die Ausbildung zum Restaurator im Handwerk gemacht.

Möbelstück, aufgearbeitet von Günter Frey (Foto: Peter Zielinski)

Doch die alte Heimat Zeitz ließ die Freys nicht los. Sie kauften das Haus in der Steintorvorstadt. „600 Quadratmeter in einem üblen Zustand“, erinnert sich Inge Frey. Aber wie es bei den Freys immer so ist - sie machen alles selbst. Den Umzug mit der kompletten Werkstatt von Nordrhein-Westfalen nach Zeitz und die Instandsetzung des neuen alten Hauses. „48-mal bin ich die Strecke von NRW nach Zeitz gefahren, bis alles da war.“ Das Dach haben die beiden auch selbst gedeckt – ohne Hilfe. Ob Inge Frey auf dem Dach gearbeitet hätte? „Ja, klar!“ Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen, als ob es nicht selbstverständlicheres gäbe, als dass eine Frau mit damals fast 60 Jahren Dächer deckt.

„Wenn ich alte Möbel restauriere, dann finde ich immer etwas darin.“

Die leidenschaftliche Fotografin und gelernte Schriftsetzerin ist nun glücklich, dass ihr Mann endlich seinen Fähigkeiten entsprechend arbeiten kann. Viele Möbel im Schloss Moritzburg hat er restauriert. Unter anderem sogar eine Truhe, die Bischof Julius von Pflug gehörte, der 1594 in Zeitz starb und in der Domkirche beigesetzt wurde. „Wenn ich alte Möbel restauriere, dann finde ich immer etwas darin.“ Er zeigt einen kleinen Zettel, auf dem in Italienisch vermerkt wurde, wie viel Geld jemand im April 1856 für das Lesen einer katholischen Messe bezahlt hat.

Inge Frey im Garten hinter der Tischlerei (Foto: Peter Zielinski)

Doch die Leidenschaft von Günter Frey sind selbstgebaute Schränke mit Geheimfächern. Die Türen haben keine Schlüssellöcher. Und wenn doch, dann sind es nur Attrappen. „Ich baue Schränke, in denen man Dokumente und Dinge verstecken kann, die niemand zu Gesicht bekommen soll. Daher sollte man sie nur alleine öffnen.“ Der Schließmechanismus dieser Schränke lässt sich nicht ergründen. Zumindest nicht in kurzer Zeit. Günter Frey zieht und dreht an 48 Knöpfen. Einmal links, zweimal rechts herum. Auf die Reihenfolge kommt es an. Dann zieht er an Leisten, greift unter den Boden des Aufsatzes, ruckelt und zieht wieder und plötzlich springt die Tür des Schrankes auf. Günter Frey will Möbel bauen, „die selbst Egon von der Olsenbande nicht knacken kann.“ „Außer man wendet brachiale Gewalt an“, ergänzt seine Frau.

Das hat zur Folge, dass sein erster Geheimschrank, den er baute, sein Prüfungsstück zur Meisterprüfung nun so gut verschlossen ist, dass selbst er nicht mehr herausfindet, wie er das Geheimfach öffnen kann. Das Reich seiner Frau liegt in „Kanada“. „Das ist hinter dem Haus am Wilden Bach. Vor dem Haus, draußen, ist die Welt“, sagt sie. In „Kanada“, ihrem Garten, leben ihre Hühner, wenn sie nicht wieder durch die Katzenklappe ins Haus marschieren und dort gedeihen unter anderem auch fast 200 Tomatenpflanzen. Das Bewässerungssystem für die Tomaten hat natürlich Günter Frey selbst gebaut. (mz)