Meineweh/Hbo - - Zum Brand eines Wohnhauses kam es am Montagnachmittag in der Siedlung in Meineweh. Die ausgerückten Feuerwehrkräfte konnten die Flammen löschen. Da sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Bewohner im Haus befanden, wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeireviers Burgenlandkreis. Die Höhe des Sachschadens könne aktuell noch nicht beziffert werden. Das Haus gilt jedoch vorübergehend als unbewohnbar. Nachbarn hatten einen lauten Knall gehört, anschließend eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und deshalb die Rettungskräfte alarmiert. Im Verlaufe des gestrigen Dienstags begutachtete ein spezialisierter Ermittler der Kriminalpolizei den Brandort, um der Ursache auf den Grund zu gehen.