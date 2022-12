Mehrkosten des Neubaus in Tröglitz bereiten Sorgen

So könnte laut Architektin Isabella Bollmann das Feuerwehrgerätehaus in Tröglitz aussehen.

Alttröglitz/MZ - Wann wird das Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr in Tröglitz gebaut? Diese Frage treibt Gemeinderäte, Verwaltung und Mitglieder der Feuerwehr seit Jahren um. Jetzt scheint der Neubau in greifbarer Nähe. Die Planungen hat die Gemeinde vergeben und im November hatten drei Ingenieurbüros ihre Ideen vom Neubau des Hauses, von den Elektro- und den Außenanlagen vorgestellt. Die Krux daran erläuterte Peggy Berger, stellvertretende Bürgermeisterin, in der Sitzung des Gemeinderates: „Im Haushalt sind für das Vorhaben 3,5 Millionen Euro eingestellt. Aktuell soll der Neubau rund vier Millionen Euro kosten.“ Eingerechnet haben die Ingenieurbüros dabei eine mögliche Preissteigerung von 15 Prozent. „Das Vorhaben soll über Kredite finanziert werden“, sagt Berger weiter. Die Planungen seien aus vorhandenen Mitteln finanziert worden.